Автоэксперт оценил инициативу ограничить скорость при перевозке детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал Москве 24 предложение ГИБДД понизить порог максимальной скорости для взрослых с ребенком в машине. По его словам, инициативу будет трудно реализовать, если ограничения коснутся только автомобилистов с детьми в салоне. Эксперт пояснил, что наиболее безопасный скоростной режим – это тот, с которым на конкретной дороге едут все люди.

Именно поэтому, полагает Моржаретто, вероятно, разговор следует вести о снижении для всех автомобилистов нештрафуемого минимума в 19 километров в час.

"Речь, скорее всего, идет о том, что надо подумать, как убрать люфт, который у нас существует в законодательстве, который не наказывает, если автомобиль движется со скоростью до 20 километров в час. У нас, к сожалению, скорость разрешена, допустим, 90 километров в час, а все считают, что надо ехать 100 километров в час, так как нет штрафа", – сказал эксперт.





Игорь Моржаретто автоэксперт Самая безопасная скорость – это движение со скоростью потока. Если поток едет с большой скоростью, а кто-то едет с меньшей, то он опаздывает.

Эксперт добавил, что считает целесообразным такой выход из положения.

"Инициативу убрать вот этот люфт абсолютно поддерживаю. Благодаря этому будет более безопасно ездить на дорогах", – подчеркнул он.

Кроме того, Моржаретто назвал скорость, которая, по его мнению, является смертельной для пешехода.

"Опасная скорость – это любая выше 50 километров в час. Если происходит столкновение пешехода с автомобилем при скорости авто выше 50 километров в час, то это фактически летальный исход для человека. До 50 километров в час у него еще есть шанс", – заключил эксперт.

Ранее на заседании правительственной комиссии глава ГИБДД Михаил Черников предложил законодательно понизить порог максимальной скорости для взрослых, которые перевозят детей.



Черников напомнил, что в этом году за нарушение правил перевозки детей было составлено более 397 тысяч административных материалов. Он также предложил преподавать школьникам азы автомобильного дела.

Более 43 процентов случаев гибели детей в авариях приходится на лето. По данным ГИБДД, осенью фиксируют примерно 23 процента таких случаев, зимой – 19 процентов, 14 процентов – в весенний период.

Глава ГИБДД уже предлагал снизить максимальную скорость для водителей, перевозящих детей, на 20 километров в час. Он пояснил, что такая цифра обусловлена тем, что "каждый километр составляет три процента тяжести последствий". Тогда в аппарате главка озадачились вопросом администрирования подобных нарушений.

Ранее в интернете появилось видео, записанное на Киевском шоссе, где мать на большой скорости одной рукой ведет машину, а другой держит грудную дочь. Как выяснилось позже, в салоне на заднем сиденье находился еще один ребенок: старшая дочь женщины четырех лет.

Сама водитель произошедшее объяснила тем, что торопилась домой, поскольку младшая девочка начала капризничать. Тем не менее правоохранители уже оштрафовали женщину на три тысячи рублей за опасное вождение.