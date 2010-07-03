В ГИБДД предложили ограничить скорость при перевозке детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава ГИБДД Михаил Черников на заседании правительственной комиссии предложил законодательно понизить порог максимальной скорости для взрослых, которые перевозят детей, сообщает "Интерфакс".

Черников напомнил, что в этом году за нарушение правил перевозки детей было составлено более 397 тысяч административных материалов. Он также предложил преподавать школьникам азы автомобильного дела.

Более 43% случаев гибели детей в авариях приходится на лето. По данным ГИБДД, осенью фиксируют примерно 23% таких случаев, зимой – 19%, 14% – в весенний период.

Ранее глава ГИБДД предлагал снизить максимальную скорость для водителей, перевозящих детей, на 20 километров в час. Он пояснил, что такая цифра обусловлена тем, что "каждый километр составляет три процента тяжести последствий".

Тогда в аппарате главка озадачились вопросом администрирования подобных нарушений.