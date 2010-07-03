В школах могут увеличить объем тем изучения безопасности на дорогах

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Госавтоинспекция предлагает увеличить количество тем по безопасности дорожного движения в рамках предметов ОБЖ и "Окружающий мир", сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

"Одновременно предлагаем рассмотреть возможность введения дополнительного модуля автодела в рамках учебного предмета "Технология", – приводит слова Черникова ТАСС.

Он отметил, что дети должны непрерывно учиться – детский сад, школа, автошкола, высшее учебное заведение.

По его словам, подходы к обучению должны быть идентичными на всей территории России.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта "Безопасные дороги" около 145 тысяч школьников и студентов проверили знание правил дорожного движения. В школах и вузах прошло около девяти тысяч организованных встреч по сдаче теста.

Самыми подкованными в ПДД оказались участники из Карачаево-Черкесской Республики, Курганской, Вологодской и Саратовской областей.