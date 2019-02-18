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21:21

Более 140 тысяч российских школьников и студентов проверили знания ПДД

дети авто

21:21

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В рамках проекта "Безопасные дороги" около 145 тысяч школьников и студентов проверили знание правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия".

"В онлайн-тестировании на знание правил дорожного движения (ПДД) партпроекта "Единой России" "Безопасные дороги" приняло участие около 145 тысяч школьников и студентов, при этом успешно прошли тест 37,5 тысячи человек. В школах и вузах состоялось порядка девяти тысяч организованных встреч по сдаче теста", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

Самыми подкованными в ПДД оказались участники из Карачаево-Черкесской Республики, Курганской, Вологодской и Саратовской областей. Отмечается, что в первый месяц после размещения теста его прошли более 160 тысяч раз.

Ранее стало известно, что участники Конгресса автошкол России выступили с инициативой о введении основ вождения в школах и колледжах. Предполагается, что обучение будет проводится в рамках факультативных занятиях. На них будут преподавать теорию, в основном рассказывать о правилах дорожного движения.

Представители автошкол считают, что за короткий срок обучения в автошколе невозможно сформировать у будущего водителя ответственное отношение к своему поведению на дороге. Подобное воспитание должно проводиться с детства. Эксперимент в Москве могут запустить уже в марте 2019 года.

дети авто

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