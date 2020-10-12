В Дагестане подросток погиб из-за падения футбольных ворот

19:44
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Подросток скончался в Дагестане в результате падения футбольных ворот, сообщили на официальном сайте Следственного комитета РФ.
Инцидент произошел 7 октября в селе Тлярата Тляратинского района. 13-летний подросток раскачивался на перекладине футбольных ворот, которые не были закреплены. В результате их падения школьник получил смертельные травмы.
В ведомстве сообщили, что в конце декабря 2019 года в селе провели работы по строительству плоскостного спортивного сооружения. Однако генеральный директор организации, которая осуществила работы, не предпринял меры по контролю за итогами установки футбольных ворот.
В связи с происшествием в Следственном комитете возбудили уголовное дело в отношении гендиректора.
"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2-й статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в настоящее время организован комплекс следственных действий, нацеленный на сбор доказательной базы. Следователи продолжают расследовать обстоятельства происшествия.
Ранее в Волгограде школьника придавила бетонная плита с дамбы. Местные следователи сообщили, что произошел обвал песочной насыпи, на которой находилась плита. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
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