В Дагестане подросток погиб из-за падения футбольных ворот

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Подросток скончался в Дагестане в результате падения футбольных ворот, сообщили на официальном сайте Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел 7 октября в селе Тлярата Тляратинского района. 13-летний подросток раскачивался на перекладине футбольных ворот, которые не были закреплены. В результате их падения школьник получил смертельные травмы.

В ведомстве сообщили, что в конце декабря 2019 года в селе провели работы по строительству плоскостного спортивного сооружения. Однако генеральный директор организации, которая осуществила работы, не предпринял меры по контролю за итогами установки футбольных ворот.

В связи с происшествием в Следственном комитете возбудили уголовное дело в отношении гендиректора.

"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2-й статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время организован комплекс следственных действий, нацеленный на сбор доказательной базы. Следователи продолжают расследовать обстоятельства происшествия.

Ранее в Волгограде школьника придавила бетонная плита с дамбы. Местные следователи сообщили, что произошел обвал песочной насыпи, на которой находилась плита. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

