30 сентября, 04:59
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пропавшего 13-летнего школьника нашли в Подмосковье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Егора Кузьмина.
Информация о пропаже ребенка ранее появилась в социальных сетях. Сообщалось, что 13-летний школьник в Видном ушел на прогулку и не вернулся.
Как сообщил Кузьмин, ребенка удалось найти в Домодедове.
"Подросток найден патрулем сотрудников полиции", – пояснил координатор отряда.
Он отметил, что мальчик чувствует себя хорошо.
В поисках ребенка приняли участие порядка 130 человек. Среди них – полиция, волонтеры, родственники, а также местные жители.
Ранее в Подмосковье нашли пенсионера, блуждавшего в лесу трое суток. Спасатели сумели определить местоположение мужчины с помощью квадрокоптера.
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