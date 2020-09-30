Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пропавшего 13-летнего школьника нашли в Подмосковье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Егора Кузьмина.

Информация о пропаже ребенка ранее появилась в социальных сетях. Сообщалось, что 13-летний школьник в Видном ушел на прогулку и не вернулся.

Как сообщил Кузьмин, ребенка удалось найти в Домодедове.

"Подросток найден патрулем сотрудников полиции", – пояснил координатор отряда.

Он отметил, что мальчик чувствует себя хорошо.

В поисках ребенка приняли участие порядка 130 человек. Среди них – полиция, волонтеры, родственники, а также местные жители.

Ранее в Подмосковье нашли пенсионера, блуждавшего в лесу трое суток. Спасатели сумели определить местоположение мужчины с помощью квадрокоптера.