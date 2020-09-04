В Подмосковье нашли пенсионера, блуждавшего в лесу трое суток

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подмосковные спасатели вынесли на носилках из леса 75-летнего пенсионера, которого искали трое суток, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мособлпожспаса.

В ведомстве рассказали, что 1 сентября в службу экстренной помощи "Система-112" обратился мужчина. Он рассказал, что его отец ушел в лес за грибами и не вернулся.

В Мособлпожспасе сообщили, что была организована поисково-спасательная операция. В ней участвовали спасатели Солечногорского муниципального отряда "СолнСпас" и добровольцы организации "Лиза Алерт". Они прочесывали лес, подавая звуковые сигналы.

Местоположение пенсионера удалось обнаружить благодаря квадрокоптеру. В ведомстве сообщили, что мужчину нашли недалеко от лесного массива поселка Поварово.

"Мужчина был слаб, спасатели вынесли его на носилках к уже ожидавшей бригаде скорой медицинской помощи. По счастливому совпадению, именно сегодня, когда пожилого грибника нашли спасатели, ему исполнилось 75 лет", – рассказали в пресс-службе Моспожоблспаса.

Ранее на Кубани спасатели нашли девочку, которую унесло в море на надувном круге. Также они обнаружили отдыхающего, который бросился помогать ребенку, когда ее унесло ветром. Мужчина отказался от медпомощи, в то время как девочку отправили в больницу.