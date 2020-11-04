В Свиблово при падении на козырек подъезда дома погиб мужчина

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При падении с высоты на северо-востоке столицы погиб мужчина, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.

"Мужчина упал с девятого этажа на козырек подъезда и погиб на Беринговом проезде дом 3", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что на место происшествия прибыли медики и полиция.

Ранее специалисты столичной больницы Сперанского вылечили мальчика, который упал с седьмого этажа на матрас. Инцидент произошел в конце июля. Тогда жизнь семилетнему мальчику, который выпал из окна седьмого этажа, спас охранник без одной руки. Мужчина подложил под окна матрас. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга и переломы конечностей.

Также сообщалось, что гражданка Франции упала из окна в центре Москвы и получила открытый перелом челюсти. Уточняется, что инцидент произошел в Доме на набережной на улице Серафимовича. Пострадавшая снимала там квартиру на втором этаже.