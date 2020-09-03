Прокуратура проверяет обстоятельства падения ребенка из окна на западе Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичная прокуратура приступила к проверке обстоятельств падения ребенка из окна жилого дома в Солнцеве. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Прокуратура Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних по факту падения малолетнего ребенка из окна многоэтажного дома на западе столицы", – рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, ребенок 2018 года рождения упал из окна жилого строения на улице 50 лет Октября. Малыша госпитализировали. В квартире, откуда он упал, также нашли девочку 2011 года рождения.

В прокуратуре подчеркнули, что действия родителей получат правовую оценку.

В конце августа столичные врачи сохранили жизнь трехлетнему ребенку, который выпал из окна пятого этажа. Было установлено, что малыш оперся руками на москитную сетку. Состояние пострадавшего удалось оперативно стабилизировать.

