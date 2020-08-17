Гражданка Франции получила перелом челюсти в центре Москвы после падения из окна

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гражданка Франции упала из окна в центре Москвы и получила открытый перелом челюсти, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что инцидент произошел в Доме на набережной на улице Серафимовича. Пострадавшая снимала там квартиру на втором этаже.

"Полицейские опросили мужчину и женщину, которые в тот вечер были в гостях у 41-летней гражданки Франции. Компания распивала спиртные напитки, после иностранка решила покурить сигарету на подоконнике. Она неожиданно соскользнула и упала вниз. Прохожий увидел пострадавшую и вызвал скорую помощь", – рассказали в органах.

В больнице у нее выявили открытый перелом нижней челюсти со смещением. Оперативники проводят проверку.

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