Гражданка Франции получила перелом челюсти в центре Москвы после падения из окна

11:47
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Гражданка Франции упала из окна в центре Москвы и получила открытый перелом челюсти, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.
Уточняется, что инцидент произошел в Доме на набережной на улице Серафимовича. Пострадавшая снимала там квартиру на втором этаже.
"Полицейские опросили мужчину и женщину, которые в тот вечер были в гостях у 41-летней гражданки Франции. Компания распивала спиртные напитки, после иностранка решила покурить сигарету на подоконнике. Она неожиданно соскользнула и упала вниз. Прохожий увидел пострадавшую и вызвал скорую помощь", – рассказали в органах.
В больнице у нее выявили открытый перелом нижней челюсти со смещением. Оперативники проводят проверку.
Ранее в Сети появилось видео, как женщина моет окна на 17-м этаже здания без страховки, держась одной рукой. Интернет-пользователи удивляются бесстрашию домохозяйки из Уфы.
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