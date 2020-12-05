Суд арестовал женщину, которая выкинула ребенка подруги из окна в ТиНАО

Видео предоставлено Щербинским районным судом Москвы

Дарья Шавелкина, выкинувшая ребенка подруги из окна в ТиНАО, арестована до 4 февраля, сообщает пресс-служба Щербинского районного суда Москвы.

"Постановлением Щербинского районного суда города Москвы от 5 декабря женщина заключена под стражу до 4 февраля. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ", – заявили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что из окна жилого дома в ТиНАО выкинули ребенка. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

По предварительной информации, на момент происшествия в квартире находились мать ребенка и ее знакомая, которая совершила противоправное действие. В правоохранительных органах сообщили, что младенца сбросили с 13-го этажа. Возбуждено уголовное дело "Убийство малолетнего ребенка".

Следствие выступило с ходатайством о заключении женщины под стражу.