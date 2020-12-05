Следствие требует арестовать женщину, выбросившую ребенка из окна в ТиНАО

16:28
Фото: Москва 24
Следствие выступило с ходатайством о заключении под стражу женщины, подозреваемой в убийстве грудного ребенка, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Щербинский районный суд.
"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения подозреваемой под стражу", – говорится в сообщении.
Ранее о том, что из окна жилого дома в ТиНАО выкинули ребенка сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Она подчеркнула, что, по предварительным данным, в квартире на момент происшествия находились мать ребенка и ее знакомая, которая совершила противоправное деяние. Источник в правоохранительных органах отметил, что младенца сбросили с 13-го этажа. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего ребенка".
В Москве задержали женщину, которая могла выбросить ребенка из окна 13 этажа
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