Очевидец рассказал об обстановке у дома в ТиНАО, где выкинули из окна младенца

Фото: Москва 24

Работник кафе напротив дома в ТиНАО, где, предположительно, женщина выкинула из окна младенца, рассказал Москве 24, что сейчас происходит на месте происшествия.

"Это произошло возле кафе напротив нашего, – рассказывает Денис. – Сейчас там находятся три патрульные машины, много сотрудников полиции, одна машина скорой помощи. Вся территория оцеплена красными ограничительными лентами, проход между двумя дворами закрыт – все оцеплено там. Людей просят обходить вокруг, так как идут следственные действия. Криминалист там ходит с линейкой раздвижной, замеряет расстояние, на котором тело находится от дома, и так далее".

По словам Дениса, женщину, которая, предположительно, выкинула ребенка из окна, он не видел.

"Тело младенца не забрали еще, оно лежит там накрытое. Нас не допрашивали, сотрудники полиции заходят в основном в кафе, возле которого все произошло", – сообщил Денис.

О происшествии ранее сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. "В ТиНАО из окна жилого дома выкинули ребенка, он погиб", – сказала Иванова.

Она подчеркнула, что, по предварительным данным, в квартире на момент происшествия находились мать ребенка и ее знакомая, которая совершила противоправное деяние. Источник в правоохранительных органах отметил, что младенца сбросили с 13-го этажа. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего ребенка".

