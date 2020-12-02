Тело младенца нашли в обувной коробке на свалке в Челябинской области

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Тело младенца обнаружили в Челябинской области на полигоне с твердыми бытовыми отходами. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По данным регионального управления Следственного комитета РФ, ребенка нашли рабочие сортировочного комплекса на полигоне в Сосновском районе области. Тело находилось в обувной коробке.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Судмедэксперты устанавливают причину смерти ребенка. Позже будет принято процессуальное решение по делу.

Ранее стало известно, что в Мытищах задержали женщину, подозреваемую в убийстве новорожденной дочери. Тело младенца без внешних признаков насильственной смерти обнаружили 28 ноября в съемной квартире.