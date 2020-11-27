Двум жителям Подольска предъявили обвинение в покушении на убийство мальчика

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Обвинение в покушении на убийство предъявили дочери опекуна девятилетнего мальчика и ее сожителю. Об этом рассказала старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по области Ольга Врадий.

По версии следствия, девятилетний ребенок находился под опекунством женщины и проживал с ней в Подольске. В один из вечеров дочь опекуна 1994 года рождения вместе с сожителем 1985 года рождения решили убить мальчика.

В ведомстве отметили, что обвиняемые были в состоянии алкогольного опьянения, опекун в это время находилась на работе.

"Они нанесли мальчику множественные колото-резаные ранения в область живота и спины, а также подвергли его избиению. Однако довести свой преступный умысел до конца они не смогли, поскольку ребенок вырвался и смог выбежать из квартиры, где встретил идущего с работы опекуна. Женщина незамедлительно вызвала сотрудников правоохранительных органов и скорую помощь", – рассказала Врадий.

Мальчика госпитализировали, обвиняемых задержали. На месте происшествия была изъята одежда злоумышленников для проведения следственных мероприятий. Также будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц органов профилактики, заключила представитель СК.