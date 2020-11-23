Неизвестный ранил ножом двух человек в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ТиНАО неизвестный ранил двух человек и скрылся, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

"Вечером 22 ноября в полицию из службы "03" поступило сообщение о ножевом ранении в поселении Внуковское, улице Анны Ахматовой, доме 16. Прибывшие на место полицейские обнаружили двух человек 1982 и 1990 годов рождения с колото-резаными ранениями груди", – рассказали в ведомстве.

Как отмечается, пострадавших доставили в медучреждение.

В пресс-службе подчеркнули, что нападавший скрылся, его разыскивают. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее москвичку задержали за попытку организовать заказное убийство своего отца. По данным следствия, 47-летняя женщина решила убить отца на почве раздела недвижимости. Для этого она нашла исполнителя преступления, предложив ему денежное вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей. Правоохранители сообщили отцу обвиняемой о готовящемся покушении.

