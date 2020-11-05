Москвичку задержали за попытку организовать заказное убийство отца

11:18
Фото: depositphotos/belchonock
Москвичку задержали за попытку организовать заказное убийство своего отца, сообщает Агенство "Москва".
По данным следствия, 47-летняя женщина решила убить отца на почве раздела недвижимости.
Для этого она нашла исполнителя преступления, предложив ему денежное вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей. Женщина предоставила злоумышленникам все сведения о своем отце и его местонахождении, а также дала пакет с фотографией мужчины, перчатками и электрошокером.
Правоохранители сообщили отцу обвиняемой о готовящемся покушении и с его согласия инсценировали убийство. В тот же день обвиняемая передала исполнителю заказа 180 тысяч рублей за проделанную работу. Ее сразу же задержали.
Против москвички возбудили уголовное дело. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте женщины.
Ранее в столичном районе Вешняки мужчина нанес своему соседу ножевые ранения. Потерпевшему оказали своевременную медицинскую помощь. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
До этого 24-летний москвич сломал нож при попытке зарезать мать. После этого злоумышленник начал избивать женщину, однако его оттащил другой мужчина.
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