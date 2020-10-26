Мужчина с ножом напал на своего соседа в Вешняках

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В столичном районе Вешняки мужчина нанес своему соседу ножевые ранения. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 21 октября в квартире на Снайперской улице. Собеседник агентства рассказал, что 41-летний мужчина, разозлившись на своего соседа, нанес ему несколько ножевых ранений.

"Подозреваемый вошел в комнату 44-летнего потерпевшего и ударил его ножом в живот, грудь и руку. Однако сосед оказал активное сопротивление и скрылся от нападавшего в ванной комнате", – рассказал источник.

Потерпевшему была оказана своевременная медицинская помощь. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Ранее сообщалось, что 52-летнего мужчину подозревают в убийстве своей жены. Происшествие случилось 25 октября в квартире на Туристской улице.

