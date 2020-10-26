Мужчина подозревается в убийстве своей жены на северо-западе Москвы

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На северо-западе Москвы 52-летний мужчина подозревается в убийстве своей жены, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествие случилось 25 октября в квартире на Туристской улице. По данным источника, между супругами вспыхнула ссора.

"Подозреваемый умышленно не менее трех раз ударил ее ножом в грудь и один раз в живот. В результате 47-летняя женщина скончалась", – поделился источник. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее жительницу Долгопрудного задержали по подозрению в убийстве брата. Сообщается, что 25 октября в квартире между 58-летней подозреваемой и ее 61-летним братом произошел конфликт при употреблении алкоголя. Потом женщина ударила родственника ножом в грудь.

