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Рабочий зарезал коллегу на стройке на юге Москвы. По факту убийства следствие возбудило уголовное дело, сообщает пресс-служба СК.

Конфликт между рабочими на стройплощадке вблизи жилого дома, расположенного по Каширскому шоссе, произошел 23 октября. В результате один из мужчин нанес коллеге колото-резаное ранение в область груди. От полученных травм потерпевший скончался в машине скорой помощи.

Следствие оперативно установило и задержало подозреваемого 1990 года рождения. С ним проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее в Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины. Предполагаемым преступником оказался 51-летний мужчина из Перми. На допросе он признал свою вину.