Жительницу Долгопрудного подозревают в убийстве брата

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Жительницу Долгопрудного задержали по подозрению в убийстве брата. Об этом говорится на официальном сайте СК РФ по Подмосковью.

"Подозреваемая задержана и допрошена. Сегодня следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении следователей.

Как уточняют в пресс-службе, 25 октября в квартире между 58-летней подозреваемой и ее 61-летним братом произошел конфликт при употреблении алкоголя. Потом женщина ударила родственника ножом в грудь.

Ранее москвич получил пожизненный срок за убийство супруги и трех ее родственников.