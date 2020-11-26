Дело возбудили после нападения с ножом на ребенка в Подольске

16:06
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Подольске возбудили уголовное дело о покушении на убийство ребенка, сообщает Агентство "Москва".
Ребенка госпитализировали 25 ноября с пятью колото-резаными ранениями в области живота и спины. 9-летнего мальчика доставили в больницу из квартиры.
Правохранители выясняют обстоятельства случившегося. Проводятся допросы, назначена экспертиза. Принимаются меры по задержанию причастных к преступлению.
Кроме того, будет дана правовая оценка действиям либо бездействию органов опеки и попечительства, поскольку ребенок с 2013 года проживал под опекой местной жительницы.
Ранее дело возбудили после убийства двух женщин и ранения ребенка в подмосковном городе Солнечногорске. По данным СК, 7 ноября тела двух женщин 1976 и 1953 года рождения были обнаружены в частном доме с многочисленными колото-резаными ранениями. Также в доме была найдена шестилетняя девочка, она доставлена в больницу с ранениями в области шеи и груди.
"Московский патруль": арестован подозреваемый в убийстве двух женщин в Солнечногорске
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