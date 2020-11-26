Дело возбудили после нападения с ножом на ребенка в Подольске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Подольске возбудили уголовное дело о покушении на убийство ребенка, сообщает Агентство "Москва".

Ребенка госпитализировали 25 ноября с пятью колото-резаными ранениями в области живота и спины. 9-летнего мальчика доставили в больницу из квартиры.

Правохранители выясняют обстоятельства случившегося. Проводятся допросы, назначена экспертиза. Принимаются меры по задержанию причастных к преступлению.

Кроме того, будет дана правовая оценка действиям либо бездействию органов опеки и попечительства, поскольку ребенок с 2013 года проживал под опекой местной жительницы.

Ранее дело возбудили после убийства двух женщин и ранения ребенка в подмосковном городе Солнечногорске. По данным СК, 7 ноября тела двух женщин 1976 и 1953 года рождения были обнаружены в частном доме с многочисленными колото-резаными ранениями. Также в доме была найдена шестилетняя девочка, она доставлена в больницу с ранениями в области шеи и груди.

