Тело младенца обнаружили в мусорном баке в Чите

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Тело новорожденного ребенка было найдено в мусорном баке рядом с домом на улице Усуглинской в Чите. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Как уточнил пресс-секретарь СУ СКР по Забайкальскому краю Егор Марков, в настоящее время специалисты осматривают место происшествия и тело ребенка. Кроме того, продолжается опрос очевидцев.

В скором времени специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее тело младенца нашли в обувной коробке на свалке в Челябинской области. Судмедэксперты устанавливают причину его смерти.