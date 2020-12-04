Знакомые женщины, выкинувшей из окна младенца в ТиНАО, рассказали о ней

Фото: Москва 24

Знакомые женщины, предположительно выкинувшей ребенка из окна в ТиНАО, в беседе с Москвой 24 назвали ее трудоголиком, но без странностей.

"Мы в одном классе учились. Могу сказать, что в школе она была обычной девочкой, каких-либо странностей не замечала", – рассказала одноклассница женщины Ирина (имя изменено. – Прим. ред.).

В свою очередь, бывшая коллега подозреваемой Ольга (имя изменено. – Прим. ред.) отметила трудолюбие женщины. "Она была нормальная, трудоголик, я бы сказала", – рассказала она.

Кроме того, многие знакомые в беседе с Москвой 24 заявили, что ничего не знали о психическом заболевании подозреваемой, о котором пишут журналисты. Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что женщина, предположительно выкинувшая из окна ребенка, страдает острым полиморфным психическим расстройством, которое в том числе вызывает галлюцинации.

О происшествии сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. "В ТиНАО из окна жилого дома выкинули ребенка, он погиб", – сказала Иванова.

Она подчеркнула, что, по предварительным данным, в квартире на момент происшествия находились мать ребенка и ее знакомая, которая совершила противоправное деяние. Источник в правоохранительных органах отметил, что младенца сбросили с 13-го этажа. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего ребенка". СМИ сообщают, что подозреваемая задержана.