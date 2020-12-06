Подозреваемых в убийстве семьи в Подмосковье арестовали на 2 месяца

Фото: СК РФ

Трое подозреваемых в убийстве семьи – супругов и их 16-летней дочери – в подмосковном Волоколамске арестованы на 2 месяца. Об этом сообщается на сайте ГУ СК РФ по МО.

Специалисты установили, что причиной конфликта в день убийства мог стать поджег дома семьи. Между подозреваемыми и потерпевшими был длительный конфликт.

Во время обыска криминалисты изъяли оружие, из которого стреляли в потерпевших, в процессе осмотра места происшествия эксперты обнаружили стреляные гильзы. Специалисты также проведут различные виды экспертиз: генетическую, баллистическую, дактилоскопическую и другие.

Ранее в сгоревшем доме в СНТ "Малахит" под Волоколамском обнаружили тела трех человек. Рядом с домом был найден сгоревший автомобиль. По предварительной информации, семья не выходила на связь несколько дней после отъезда на дачу.

СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался мужчина 1980 года рождения. Все трое участников преступления признали свою вину.