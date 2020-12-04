Полиция задержала подозреваемого в убийстве семьи в Волоколамске

Фото: СК РФ

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве семьи в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по МО Татьяну Петрову.

"Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области во взаимодействии с оперативниками ОМВД России по Волоколамскому городскому округу задержан подозреваемый в убийстве семьи на окраине СНТ "Малахит", – рассказала она.

Петрова добавила, что мужчину 1980 года рождения в ближайшее время доставят в следственные органы.

Ранее в сгоревшем доме в СНТ "Малахит" под Волоколамском обнаружили тела трех человек – супружеской пары и их дочери. Рядом с домом был найден сгоревший автомобиль.

По предварительной информации, семья не выходила на связь несколько дней после отъезда на дачу. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство".