В СК рассказали о конфликте погибшей в Подмосковье семьи с соседями

Фото: СК РФ

Убитая в Волоколамске семья, предположительно, конфликтовала с соседями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника главы подмосковного ГУ СК РФ Ольгу Врадий.

"Предположительно, с соседями был давний конфликт. Информация проверяется", – сказала Врадий, добавив, что авто погибших было расстреляно.

В настоящее время следователи устанавливают причастных к тройному убийству.

Ранее в сгоревшем доме в СНТ "Малахит" под Волоколамском обнаружили тела трех человек – супружеской пары и их дочери. Рядом с домом был найден сгоревший автомобиль.

По предварительной информации, семья не выходила на связь несколько дней – после отъезда из Москвы на подмосковную дачу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".