СК возбудил дело по факту тройного убийства в Волоколамске

Фото: ГСУ СК по Московской области

Уголовное дело возбуждено после обнаружения тел трех человек в сгоревшем доме в Волоколамском городском округе, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

"4 декабря 2020 года на окраине СНТ "Малахит" в городском округе Волоколамск в сгоревшем доме обнаружены обгоревшие фрагменты тел трех человек: супружеская пара и их 16-летняя дочь", – говорится в сообщении ведомства.

Также рядом с телами был найден обгоревший автомобиль потерпевших.

"По факту убийства трех человек следственным отделом по городу Волоколамску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (часть 2 статья 105 УК РФ)", – добавили в ведомстве.

Согласно предварительной информации, семья не выходила на связь уже несколько дней, после того как отправилась из столицы на дачу в Московскую область.

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, осматривается автомобиль и дом, в котором обнаружены тела", – сказано в сообщении СК.

Следствие выясняет все обстоятельства инцидента, а также устанавливает лиц, которые причастны к тройному убийству.

Ранее младенца выкинули из окна жилого дома в ТиНАО. В СК сообщили, что, по предварительным данным, в квартире на момент происшествия находились мать ребенка и ее знакомая.