Пьяный житель Хакасии устроил пожар, в котором погиб ребенок

13:49
Фото: МЧС России
Житель Хакасии подозревается в поджоге, в результате которого погибла шестилетняя дочка его сожительницы. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, сообщает пресс-служба ГСУ СК по региону.
Инцидент произошел в частном доме по улице Набережной деревни Толчеи Боградского района. При тушении пожара было обнаружено тело девочки с термическими ожогами. Следователи выяснили, что к пожару причастен 41-летний отчим погибшей.
По версии следствия, подозреваемый проживал в доме с 41-летней сожительницей и ее дочерью. В последнее время они пьянствовали, отмечая его день рождения. 25 ноября, когда все уснули, злоумышленник из-за ранее произошедшего конфликта на почве ревности поджег в комнате диван, стоявший рядом с кроватью, на которой спала девочка.
Когда огонь распространился по дому, мужчина вывел сожительницу на улицу, оставив ребенка в горящем помещении. Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Ранее сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии Евгений Потапов спас двух детей при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Девочка 11 лет и ее брат 3 лет были в доме на Угольной улице в Бийске одни, когда вспыхнул пожар.
Дети не пострадали. О поступке Росгвардейца стало известно после того, как мать спасенных детей обратилась с благодарностью к руководству его отдела.
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