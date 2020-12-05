Задержанные за убийство семьи в Подмосковье признали свою вину

Фото: СК РФ

Правоохранительные органы задержали трех мужчин, подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное следственное управление СК Московской области.

"В ходе допроса подозреваемые дали следователю признательные показания, сообщив о том, что убийство совершено в ходе конфликта из-за претензий, высказанных потерпевшими по поводу причастности подозреваемых к поджогу их дачного участка", – рассказала старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.

Специалист уточнила, что подозреваемые – два жителя Москвы и житель Солнечногорска. Было установлено, что в ходе конфликта мужчины выстрелили в потерпевших. Затем тела переместили в заброшенный дом и сожгли.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения тел трех человек в сгоревшем доме в Волоколамском городском округе. В ходе расследования было установлено, что у погибших произошел конфликт с соседями.

