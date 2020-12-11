Армавирский убийца заявил, что изначально хотел убить брата своей девушки

Фото: СК РФ

Житель Армавира, подозреваемый в жестоком убийстве своей возлюбленной и ее 9-летнего брата, заявил в новом видео, что изначально хотел расправиться только с мальчиком.

"Давно думал об убийстве. Но я не хотел ее убивать, а только брата. Он очень сильно меня злит", – сказал мужчина.

По данным следствия, 32-летний мужчина в результате ссоры со своей 26-летней девушкой до смерти забил ее, а тело положил в ванну. После этого он поехал в соседнюю станицу, где находился ее младший брат, и тоже убил его с особой жесткостью. После совершенных преступлений подозреваемый прибыл в Джубгу, оставил недалеко от моря автомобиль и скрылся.

Ранее подозреваемый уже выкладывал в Сеть видео, на котором признался в содеянном убийстве и попытался объясниться.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Известно, что первое убийство было совершено 10 декабря в квартире, где проживала пара, – на улице Розы Люксембург в Армавире.

Подозреваемый опубликовал в соцсетях фотографии убитых. Кроме того, он выложил видео, в котором заявил, что покончит с собой. В настоящее время следователи работают над выяснением деталей произошедшего.