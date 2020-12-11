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15:57

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Знакомые рассказали о девушке и ее младшем брате, убитых на Кубани

"Она вела двойные отношения": знакомые – о версии убийства девушки и ее брата на Кубани
происшествия регионы эксклюзив

Житель Армавира в Краснодарском крае совершил двойное убийство, лишив жизни свою девушку и ее девятилетнего брата. 32-летнего подозреваемого разыскивает полиция, возбуждено уголовное дело. Мужчина выложил в соцсети видео, где заявил, что совершил убийство в гневе. Разбираемся в деталях произошедшего и рассказываем версию случившегося от близких семьи погибших.

"Убил ее в гневе"

Фото: телеграм-канал Daily Storm

Убийство своей девушки Виктории подозреваемый Акшин Г. совершил 10 декабря в квартире в городе Армавире, где они вместе проживали. По данным следствия, пара поссорилась, после чего мужчина забил 26-летнюю подругу до смерти, а тело положил в ванну. Затем он поехал в соседнюю станицу Новоалексеевскую, где находился младший брат девушки, и также убил его с особой жестокостью.

После преступлений Акшин Г. прибыл в поселок Джубга Туапсинского района, оставил автомобиль недалеко от моря и скрылся. В соцсетях он опубликовал фотографии убитых и видео с мест преступлений, в котором заявил, что покончит с собой.

Я адекватный. Я в себе. Убил я ее в гневе. Она призналась 3 декабря мне в измене... Убил я ее не за измены.
из заявления подозреваемого на видео, выложенном в соцсетях

По словам мужчины, его вывели из себя упреки Виктории, из-за этого он набросился на нее в порыве злости. Также он сообщил, что убил девушку потому, что ударил ее несколько раз и понял, что обратного пути нет.

На месте происшествия сейчас работают криминалисты.

Знакомые – о паре

Фото: соцсети

Хорошая знакомая семьи убитых рассказала Москве 24, что знала их еще с детства, когда Виктория была ребенком. Они жили неподалеку друг от друга в станице Новоалексеевской.

С Викой мы знакомы с детства. Общались нечасто, но я знаю ее как хорошего человека. Не скажу, что она вела разгульный образ жизни. Позитивный, адекватный человек. Никогда негатив от нее не исходил.
Анаит
знакомая погибшей

Другая знакомая Виктории по имени Светлана также подтвердила Москве 24, что о девушке и ее семье все отзывались положительно. "Хорошая, воспитанная девушка. Слышала о ней и ее семье только хорошее", – рассказала Светлана.

Анна (имя изменено) училась с Викторией в одном институте. Она также положительно отзывается о погибшей. "Хорошей девушкой была. Доброй, милой, приличной. Ничего плохого о ней сказать не могу", – сообщила Анна в диалоге с Москвой 24. По ее словам, знакомые до сих пор не верят в произошедшее.

Все в шоке! В голове не укладывается, что такое произошло! Я не могу поверить!
Анна
однокурсница погибшей

В поведении и характере подозреваемого Акшина Г. окружающие также не замечали ничего агрессивного. Анатолий рассказал Москве 24, что мужчина обращался в его фирму за товаром по пейнтболу год назад. "Переписывались только в Сети. Адекватный, обычный клиент", – сообщил Анатолий.

Версия убийства от близких

Видео: СК РФ

В Сети появились детали произошедшего от тех, кто называет себя знакомыми и близкими Виктории. Некто Юрий (достоверность имени не подтверждена) сообщил, что был в тесных отношениях с Викторией и вечером перед убийством получил звонок с угрозами от Акшина Г.

"Виктория была мне очень близка, и я даже не знал всю правду, которая выяснилась после его звонка. Он был в шоке от услышанного, как и я. Никто не думал, что такое произойдет. Он звонил с ее телефона, и последние слова его были: "Ты офигеешь, что будет дальше", – написал под постом о произошедшем Юрий.

В переписке Юрий утверждает, что когда Акшин Г. выложил в интернет видео с убитой девушкой, то отметил его в посте, указав, что Виктория изменяла ему с этим мужчиной. По словам Юрия, он также недавно узнал, что девушка встречается параллельно с двумя.

Она вела двойные отношения на протяжении долгого времени. Как я узнал числа 3-го или 4-го, я послал ее.
Юрий
близкий погибшей

В паблике Юрий рассказал, что в тот вечер мама девушки была на работе, а младший девятилетний брат был дома один. Тогда Виктория поехала к Акшину Г., после чего Юрий получил от него звонок.

Он мне позвонил, и мы выяснили, что она параллельно встречалась. Он звонил с ее телефона. По ходу он заткнул ей рот, и она слышала весь разговор. Я думал, это шутка, и написал им СМС типа: "Вам делать нечего?"
Юрий
близкий погибшей

Один из знакомых Юрия по имени Владимир также подтвердил, что поздно вечером от Акшина поступил звонок. "Он звонил первый раз Юре часов в 10-11 вечера. Поговорили и узнали, что она им обоим рога наставила", – написал в паблике Владимир. По его словам, Акшин Г. предложил сначала отомстить девушке вдвоем, а потом взяться "за малого".

Видео: СК РФ

Владимир написал, что в районе 12 часов ночи Акшин позвонил снова.

Мы ему сказали: "Давайте встретимся, и пусть ей стыдно будет". А он говорит: "Нет, встречаться не будем, она моей женой будет". А в конце он сказал слова: "Вы все еще офигеете от происходящего". Но никто его странным словам значения не придал.
Владимир
знакомый пары

Сейчас в деталях произошедшего разбираются следователи. Заведено уголовное дело по статье 105 УК РФ об убийстве двух лиц. Специалисты до сих пор ищут подозреваемого.

Полиция обнаружила его машину на пляже Черного моря. Предположительно, Акшин планировал доехать до воды и покончить с собой. По данным СМИ, сейчас мужчину ищут и на побережье, и в акватории.

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