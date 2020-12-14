В Новороссийске обнаружили тело подозреваемого в двойном убийстве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Краснодарском крае обнаружили тело 32-летнего подозреваемого в двойном убийстве, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по региону.

Тело мужчины, подходящего под описание подозреваемого, прибило к берегу недалеко от одного из причалов в Южном районе Новороссийска. Сейчас на месте работает следователь.

По версии следствия, 10 декабря в одном из домов на улице Розы Люксембург в городе Армавире мужчина поссорился с 26-летней сожительницей на почве ревности. Во время ссоры злоумышленник избил девушку до смерти, затем переместил ее тело в ванну.

После этого подозреваемый на автомобиле направился в станицу Новоалексеевскую Курганинского района, где с особой жестокостью совершил убийство 9-летнего брата погибшей. После убийства он опубликовал в соцсетях фотографии жертв, а также выложил видео.

Автомобиль мужчины обнаружили в поселке Джубга Туапсинского района.