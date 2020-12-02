Суд в Казани арестовал обвиняемого в убийстве 26 пожилых женщин

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Советский районный суд Казани арестовал обвиняемого в убийстве 26 пожилых женщин Радика Тагирова до 27 января, сообщает РИА Новости.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Тагиров просил суд о домашнем аресте, заявив, что не собирается скрываться от следствия, а хочет во время следствия побыть с семьей.

Накануне Следственный комитет сообщил о задержании Тагирова. Было установлено, что он совершал преступления в период с 2011 по 2012 год.

От его рук погибли женщины в Центральной России, Приволжье и на Урале.

Во время допроса Тагиров не смог вспомнить, сколько у него было жертв. Позже мужчина заявил, что о числе погибших узнал из новостей.

Обвиняемый работает слесарем и был судим в 2005 и 2009 годах за хранение оружия и кражу. 2 декабря подозреваемому было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц из корыстных побуждений и покушении на убийство.