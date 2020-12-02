СК предъявил обвинение предполагаемому убийце 26 женщин из Казани

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Следователи предъявили обвинение 38-летнему жителю Казани Радику Тагирову, подозреваемому в убийствах 26 женщин, сообщает пресс-служба СК.

Уточняется, что следствие ходатайствует о заключении мужчины под стражу.

Следственный комитет сообщил о задержании Тагирова 1 декабря. Было установлено, что мужчина совершал преступления в период с 2011 по 2012 год.

От его рук погибли женщины в Центральной России, Приволжье и на Урале. Известно также, что в 2009 году Тагирова судили за кражу.

Во время допроса он не смог вспомнить, сколько у него было жертв. Позже мужчина уточнил, что о числе погибших узнал из новостей.