Приговор историку Соколову огласят 25 декабря

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Приговор историку Юрию Соколову огласят 25 декабря. Об этом сообщили в ходе заседания Октябрьского районного суда.

"Приговор будет оглашен 25 декабря в 12:30 мск", – цитирует судью ТАСС.

На заседании суда Соколов заявил, что совершил убийство в состоянии "полного умопомрачения". Он заявил, что признает себя виновным и раскаивается в преступлении. Гособвинение запросило для историка 15 лет лишения свободы с отбыванием их в колонии строгого режима.

Убийство произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По версии следствия, 63-летний доцент СПбГУ Соколов у себя дома в Санкт-Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко.

В ночь на 9 ноября историк попытался избавиться от тела жертвы. Мужчина расчленил его, расфасовал по пакетам и утопил останки в реке.

12 октября 2020 года Соколов официально признал вину в убийстве Ещенко. Причиной преступления, по словам историка, стала ссора.