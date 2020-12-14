Приговор историку Соколову огласят 25 декабря

21:30
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Приговор историку Юрию Соколову огласят 25 декабря. Об этом сообщили в ходе заседания Октябрьского районного суда.
"Приговор будет оглашен 25 декабря в 12:30 мск", – цитирует судью ТАСС.
На заседании суда Соколов заявил, что совершил убийство в состоянии "полного умопомрачения". Он заявил, что признает себя виновным и раскаивается в преступлении. Гособвинение запросило для историка 15 лет лишения свободы с отбыванием их в колонии строгого режима.
Убийство произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По версии следствия, 63-летний доцент СПбГУ Соколов у себя дома в Санкт-Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко.
В ночь на 9 ноября историк попытался избавиться от тела жертвы. Мужчина расчленил его, расфасовал по пакетам и утопил останки в реке.
12 октября 2020 года Соколов официально признал вину в убийстве Ещенко. Причиной преступления, по словам историка, стала ссора.
Историк Соколов рассказал о намерении покончить с собой после убийства аспирантки
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