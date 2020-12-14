Соколов заявил, что убил аспирантку в состоянии "полного умопомрачения"

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Историк Олег Соколов заявил, что убил аспирантку Анастасию Ещенко в состоянии "полного умопомрачения", сообщает РИА Новости.

"Это было в состоянии полного умопомрачения, которое было из-за сказанных ужасных оскорблений моих детей. Да, это сделал я, но я не знаю, можно ли это назвать – умышленно, а тем более предумышленно. По моему убеждению, нет", – заявил Соколов на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга.

Он отметил, что признает себя виновным и раскаивается в преступлении. Ранее гособвинение запросило для Соколова 15 лет лишения свободы с отбыванием их в колонии строгого режима. Помимо убийства, историк обвиняется в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Убийство произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По версии следствия, 63-летний доцент СПбГУ Соколов у себя дома в Санкт-Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко.

В ночь на 9 ноября историк попытался избавиться от тела жертвы. Мужчина расчленил его, расфасовал по пакетам и утопил останки в реке.

12 октября 2020 года Соколов официально признал вину в убийстве Ещенко. Причиной преступления, по словам историка, стала ссора.