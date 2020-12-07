Суд продлил срок содержания в СИЗО историка Соколова

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Суд в Санкт-Петербурге продлил срок ареста историку Олегу Соколову по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, сообщает ТАСС.

"Продлить срок содержания под стражей по 23 марта 2021 года", – сказала судья.

За продление срока содержания Соколова в СИЗО высказался представитель обвинения, его поддержал представитель потерпевшей стороны. Защитники Соколова оставили этот вопрос на усмотрение суда.

Убийство произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По версии следствия, 63-летний доцент СПбГУ Соколов у себя дома в Санкт-Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко.

В ночь на 9 ноября историк попытался избавиться от тела жертвы. Мужчина расчленил его, расфасовал по пакетам и утопил останки в реке.

12 октября 2020 года Соколов официально признал вину в убийстве Ещенко. Причиной преступления, по словам историка, стала ссора.