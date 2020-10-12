Историк Соколов заявил, что он "не сумасшедший какой-то Наполеон"

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Историк Олег Соколов на суде по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко заявил, что не считает себя Наполеоном. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я хочу, чтобы люди знали, что я не сумасшедший какой-то Наполеон. Я серьезно занимался исторической реконструкцией, получил признание!" – заявил подсудимый.

Соколов в ходе судебного заседания начал рассказывать о своем увлечении, но, когда его прервала судья, попросил сделать перерыв, чтобы успокоиться и принять таблетки.

Ранее в понедельник, 12 октября, Олег Соколов признал вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой его связывала не только научная деятельность, но и романтические отношения.

Трагедия произошла в ночь на 8 ноября 2019 года. Соколов застрелил девушку, а днем позже попытался утопить ее останки в реке. За этим процессом он и был задержан.

