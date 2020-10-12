Историк Соколов заявил, что он "не сумасшедший какой-то Наполеон"

15:50
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Историк Олег Соколов на суде по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко заявил, что не считает себя Наполеоном. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я хочу, чтобы люди знали, что я не сумасшедший какой-то Наполеон. Я серьезно занимался исторической реконструкцией, получил признание!" – заявил подсудимый.
Соколов в ходе судебного заседания начал рассказывать о своем увлечении, но, когда его прервала судья, попросил сделать перерыв, чтобы успокоиться и принять таблетки.
Ранее в понедельник, 12 октября, Олег Соколов признал вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой его связывала не только научная деятельность, но и романтические отношения.
Трагедия произошла в ночь на 8 ноября 2019 года. Соколов застрелил девушку, а днем позже попытался утопить ее останки в реке. За этим процессом он и был задержан.
Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов признал вину
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