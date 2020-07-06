Переписку аспирантки Ещенко и историка Соколова обнародовали в суде

16:19
Фото: ТАСС/Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
В Октябрьском районном суде была обнародована переписка аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым. В ней девушка оскорбляла преподавателя и его семью, передает РИА Новости.
Помимо того, сторона потерпевшей, которая не отрицает наличие резких высказываний, уточнила, что слова могли вырвать из контекста.
До этого Соколов потребовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании 6 июля сторона Ещенко выступила против этого. Ко всему прочему, в материалах дела нет детализации звонков Соколова, но есть детализация звонков Анастасии и ее брата. Не исключается, что историк мог вырвать фразы из контекста, говорят в защите девушки.
"Мы не отрицаем факт конфликта и резкие высказывания в адрес Соколова, но в связи с учетом отсутствия названного родители Анастасии не дают согласия на оглашение переписки", – поясняет адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева.
При этом в суде решили исследовать телефоны и ноутбуки с перепиской в ходе открытого заседания. В результате стало известно, что в ответ на заверения Соколова в любви девушка отвечала нецензурно. Фигурировали и грубые эпитеты.
Девушка якобы писала подсудимому: "Ненавижу тебя и все твое уродливое и тупое семейство", "Чтоб ты сдох", "Ненавижу тебя (...) и твоих выродков, ты мразь, врун и предатель" и тому подобное.
Убийство произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. Согласно материалам следствия, 63-летний доцент СПбГУ Соколов у себя дома в Санкт-Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко. В качестве оружия использовался обрезанный охотничий карабин. В ночь на 9 ноября историк захотел избавиться от тела жертвы. Мужчина расчленил ее тело, расфасовал по пакетам и пытался утопить останки в петербургской реке.
Позднее Соколов признался в преступлении, назвав мотивом конфликт с Ещенко.
Ранее обвинение попросило закрыть суд по делу историка Соколова. В итоге суд отложил заседание на 6 июля, чтобы уточнить, какие из доказательств можно будет исследовать открыто.
Историка Олега Соколова признали вменяемым
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: