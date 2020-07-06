Переписку аспирантки Ещенко и историка Соколова обнародовали в суде

Фото: ТАСС/Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Октябрьском районном суде была обнародована переписка аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым. В ней девушка оскорбляла преподавателя и его семью, передает РИА Новости.

Помимо того, сторона потерпевшей, которая не отрицает наличие резких высказываний, уточнила, что слова могли вырвать из контекста.

До этого Соколов потребовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании 6 июля сторона Ещенко выступила против этого. Ко всему прочему, в материалах дела нет детализации звонков Соколова, но есть детализация звонков Анастасии и ее брата. Не исключается, что историк мог вырвать фразы из контекста, говорят в защите девушки.

"Мы не отрицаем факт конфликта и резкие высказывания в адрес Соколова, но в связи с учетом отсутствия названного родители Анастасии не дают согласия на оглашение переписки", – поясняет адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева.

При этом в суде решили исследовать телефоны и ноутбуки с перепиской в ходе открытого заседания. В результате стало известно, что в ответ на заверения Соколова в любви девушка отвечала нецензурно. Фигурировали и грубые эпитеты.

Девушка якобы писала подсудимому: "Ненавижу тебя и все твое уродливое и тупое семейство", "Чтоб ты сдох", "Ненавижу тебя (...) и твоих выродков, ты мразь, врун и предатель" и тому подобное.

Убийство произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. Согласно материалам следствия, 63-летний доцент СПбГУ Соколов у себя дома в Санкт-Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко. В качестве оружия использовался обрезанный охотничий карабин. В ночь на 9 ноября историк захотел избавиться от тела жертвы. Мужчина расчленил ее тело, расфасовал по пакетам и пытался утопить останки в петербургской реке.

Позднее Соколов признался в преступлении, назвав мотивом конфликт с Ещенко.

Ранее обвинение попросило закрыть суд по делу историка Соколова. В итоге суд отложил заседание на 6 июля, чтобы уточнить, какие из доказательств можно будет исследовать открыто.