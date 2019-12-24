МГУ заинтересовался книгой историка Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки

МГУ заинтересовался книгой историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки.

Университет планирует пополнить свою библиотеку экземпляром "Битва трех императоров. Наполеон, Россия и Европа". Книга выпущена издательством "Питер" в 2019 году.

Как пояснили представители МГУ, интерес к изданию сугубо научный. И делается это для полноты собрания, которым могут пользоваться студенты, аспиранты и преподаватели.

Комментировать поступок и личность историка в МГУ отказались. Тем временем адвокат Олега Соколова уже назвал намерение университета приобрести книгу смягчающим обстоятельством в деле историка.