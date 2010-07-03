Историка Соколова поставили на учет в "Бутырке" из-за склонности к суициду

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве, поставлен на учет администрацией СИЗО "Бутырка" как склонный к суициду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Еву Меркачеву.

"Администрация СИЗО "Бутырка" поставила его на учет как склонного к самоубийству. Это связано с его попыткой свести счеты с жизнью, предпринятой в ходе следственных действий в Петербурге", – сказала она.

Меркачева рассказала, что историк содержится в психиатрическом отделении "Бутырки". Его перевели туда для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

В начале ноября стало известно об убийстве аспирантки СПбГУ в Санкт-Петербурге. Подозреваемым по делу стал доцент вуза, историк Олег Соколов, с которым погибшая состояла в отношениях. Следствие полагает, что 7 ноября после ссоры он застрелил Ещенко, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его.

Соколов признался в преступлении. Суд отправил его под стражу на два месяца. Позже в СПбГУ заявили, что уволили Соколова.

В Кремле назвали это преступление чудовищным актом безумия и отметили, что было бы странно "винить кого-то в таких ситуациях, когда все очень похоже просто на чистое сумасшествие, винить кого-то, кроме самого убийцы".

16 ноября Анастасию Ещенко похоронили в станице Старовеличковской Калининского района Краснодарского края. Проводить девушку в последний путь пришли сотни людей.

