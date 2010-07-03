Анастасию Ещенко похоронили на Кубани

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Жители станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края простились с убитой в Санкт-Петербурге аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко. Проводить девушку в последний путь пришли сотни людей. Об этом сообщает "Интерфакс-Юг" со ссылкой на администрацию района.

"Поминальная служба состоялась в Свято-Троицком храме станицы Старовеличковская. Пришли сотни людей, храм не смог вместить всех, люди стояли во дворе, было много цветов. После этого на одном из местных кладбищ состоялись похороны, на которых присутствовали только родственники и близкие семьи", – сказал собеседник агентства.

По его словам, девушку отпевали и хоронили в закрытом гробу.

В убийстве Анастасии Ещенко подозревается бывший доцент СПбГУ Олег Соколов. Мужчина был задержан утром в субботу, 9 ноября, после того как спасатели вытащили его из реки Мойки.

При себе у Соколова был рюкзак, в котором обнаружили две отрубленные женские руки и травматический пистолет. В ходе обыска в квартире историка обнаружили части женского тела и окровавленную пилу.

Олег Соколов дал следствию полные показания и признался в содеянном во время суда. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Сообщается, что жертву лишили жизни выстрелом из обреза.

На следственный эксперимент, который состоялся в пятницу, 15 ноября, на набережной реки Мойки, Соколова привезли в бронежилете и каске.

