Историка Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

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Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий, сообщает РИА Новости.

Из автозака историка вывели в бронежилете и каске.

Олега Соколова задержали 9 ноября, после того как его вытащили из реки Мойки вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.

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Следствие полагает, что 7 ноября после ссоры он застрелил Ещенко, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его.

Жертва историка, его бывшая ученица, жила с ним в квартире на набережной Мойки, где позже нашли ее обезглавленный труп.

Соколов признался в преступлении. Суд отправил его под стражу на два месяца. Позже в СПбГУ заявили, что уволили Соколова.