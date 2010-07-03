Историка Соколова перевезли в Москву на психолого-психиатрическую экспертизу

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве, перевезли из петербургского СИЗО "Кресты" в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката историка Александра Почуева.

"Его перевели в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы", - подтвердил юрист.

Ранее адвокат задержанного сообщил, что в перерыве между следственными действиями Олег Соколов предпринимал попытку покончить с собой.

В начале ноября стало известно об убийстве аспирантки СПбГУ в Санкт-Петербурге. Подозреваемым по делу стал доцент вуза, историк Олег Соколов, с которым погибшая состояла в романтических отношениях. Профессора задержали в Санкт-Петербурге - злоумышленник провалился в реку Мойка, когда пытался скрыть вещественные доказательства своего преступления.

Впоследствии Соколов полностью признал вину в убийстве.

