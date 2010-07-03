Адвокат подтвердил, что историк Соколов пытался покончить с собой

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве Анастасии Ещенко, пытался покончить с собой в перерыве между следственными действиями, сообщил его адвокат Александр Почуев.

"Что касается сообщений о попытке самоубийства во время следственных действий, действительно, такой эпизод был. Он произошел не во время следственных действий, а в перерыве", – приводит слова адвоката ТАСС.

Ранее сообщалось, что Соколов во время проведения следственного эксперимента 15 ноября пытался совершить суицид.

Олега Соколова задержали 9 ноября, после того как его вытащили из реки Мойки вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.

Видео: телеграм-канал LifeShot

Следствие полагает, что 7 ноября после ссоры он застрелил Ещенко, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его.

Жертва историка, его бывшая ученица, жила с ним в квартире на набережной Мойки, где позже нашли ее обезглавленный труп.

Соколов признался в преступлении. Суд отправил его под стражу на два месяца. Позже в СПбГУ заявили, что уволили Соколова.