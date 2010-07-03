Адвокат рассказал, чем занимается в СИЗО историк Соколов

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Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев рассказал о состоянии своего подзащитного, а также об условиях его содержания в СИЗО.

Почуев рассказал, что Соколов содержится в "достойных условиях" с одним сокамерником. Он отметил, что психологическое состояние его подзащитного достаточно нестабильное, он находится "в сильно подавленном состоянии", однако это не мешает ему продолжать работу над своим научным исследованием.

"Что касается быта, то СИЗО № 1 – это самый лучший в Европе следственный изолятор, поэтому там вполне европейские условия содержания. Тут нареканий на условия содержания на данный момент нет", – цитирует ИА "НСН" слова адвоката.

Он выразил надежду, что Соколова не переведут из Санкт-Петербурга в СИЗО "Матросская тишина" в Москве. Почуев пояснил, что в тех условиях, которые предоставляются там, на человека в возрасте будет оказываться "чрезмерное давление", который "и так раскаялся в том, что совершил".

По его словам, перевод историка также имеет ряд негативных последствий и для стороны защиты, добавив, что все следственные действия проходят на территории Санкт-Петербурга.

"Смысла переводить куда-то в другой регион нет никакого. Еще человек не осужден, еще приговор не вынесен. Но хочу отметить, что сам Олег Валерьевич воспринял данный перевод спокойно, без каких-то переживаний. Он с покорностью относится ко всем этим лишениям, которые сейчас на него возложены государством", – заключил адвокат.



Историку Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки

Олега Соколова задержали 9 ноября, после того как его вытащили из реки Мойки вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет. Следствие полагает, что 7 ноября после ссоры он застрелил Ещенко, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его.

Соколов признался в преступлении. Суд отправил его под стражу на два месяца. Позже в СПбГУ заявили, что уволили Соколова.

В Кремле назвали это преступление чудовищным актом безумия и отметили, что было бы странно "винить кого-то в таких ситуациях, когда все очень похоже просто на чистое сумасшествие, винить кого-то, кроме самого убийцы".

16 ноября Анастасию Ещенко похоронили в станице Старовеличковской Калининского района Краснодарского края. Проводить девушку в последний путь пришли сотни людей. Аспирантку СПбГУ отпевали и хоронили в закрытом гробу. Пришли сотни людей, храм не смог вместить всех, люди стояли во дворе, было много цветов.

