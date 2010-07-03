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Общество

16:01

Психотерапевт исключил влияние фазы Луны на действия Соколова

общество

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Президент общероссийской психотерапевтической лиги Виктор Макаров отверг предположение адвоката историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, о влиянии фазы Луны на поведение его подзащитного.

Эксперт признал, что Луна влияет на состояние людей, однако современная наука не знает случаев, когда спутник Земли вынуждал людей совершать тяжкие преступления. "Не стоит забывать, что версия о лунной фазе озвучена адвокатом подозреваемого. Дело адвоката не истина, а защита клиента", – цитирует его "Газета.ру".

Ранее адвокат Соколова заявил, что одна из версий защиты учитывает влияние фазы Луны на поведение обвиняемого в убийстве. По его словам, в момент совершения преступления Луна была в активной фазе. "Это известный медицинский факт, что многие дебюты шизофрении, дебюты психических расстройств совершаются именно в это время", – подчеркнул защитник.

Олега Соколова задержали 9 ноября. Его вытащили из реки Мойки вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет. В ходе обыска в квартире историка обнаружили части женского тела и окровавленную пилу. Жертвой убийства оказалась его бывшая ученица, которая жила с ним в квартире на набережной Мойки.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Бывший доцент дал следствию полные показания и признался в содеянном во время суда. Суд отправил его под стражу на два месяца.

Историку Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки

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