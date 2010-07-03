Подруга Анастасии Ещенко опубликовала переписку с ней об Олеге Соколове

Фото: соцсети

Соседка по общежитию убитой выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко обнародовала переписку, в которой девушки обсуждали роман студентки и историка Олега Соколова. Скриншоты диалога были размещены в социальной сети "Вконтакте".

Евгения Лукьянова, опубликовавшая переписку, с 2014 по 2016 год жила с Анастасией Ещенко в одной комнате общежития. Из диалога двух девушек следует, что Ещенко рассказала Лукьяновой о романе с доцентом Соколовым в январе 2015 года. Однако историк не хотел огласки отношений.

Это подтверждается и тем, что Новый год Ещенко и Соколов встречали раздельно. Историк праздновал со своими дочерьми, с которыми его избранница не общалась по желанию самого мужчины. Из переписки можно также узнать, что жена Олега Соколова знала о существовании любовницы.

Фото: соцсети

Как рассказала Евгения Лукьянова, Ещенко по-настоящему любила ученого и поддерживала его во всех начинаниях.

"Настя очень ценила разговоры с ним. Она так летала, что верилось в то же самое со стороны Соколова", – заявила девушка.

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов подозревается в убийстве аспирантки того же университета Анастасии Ещенко. Мужчина был задержан утром в субботу, 9 ноября, после того как спасатели вытащили его из реки Мойки.

При себе у Соколова был рюкзак, в котором обнаружили две отрубленные женские руки и травматический пистолет. В ходе обыска в квартире историка обнаружили части женского тела и окровавленную пилу.

Олег Соколов дал следствию полные показания и признался в содеянном во время суда. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Сообщается, что жертву лишили жизни выстрелом из обреза.

На следственный эксперимент, который состоялся в пятницу, 15 ноября, на набережной реки Мойки, Соколова привезли в бронежилете и каске.

