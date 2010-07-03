Подруга Анастасии Ещенко опубликовала переписку с ней об Олеге Соколове

17:47
Фото: соцсети
Соседка по общежитию убитой выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко обнародовала переписку, в которой девушки обсуждали роман студентки и историка Олега Соколова. Скриншоты диалога были размещены в социальной сети "Вконтакте".
Евгения Лукьянова, опубликовавшая переписку, с 2014 по 2016 год жила с Анастасией Ещенко в одной комнате общежития. Из диалога двух девушек следует, что Ещенко рассказала Лукьяновой о романе с доцентом Соколовым в январе 2015 года. Однако историк не хотел огласки отношений.
Это подтверждается и тем, что Новый год Ещенко и Соколов встречали раздельно. Историк праздновал со своими дочерьми, с которыми его избранница не общалась по желанию самого мужчины. Из переписки можно также узнать, что жена Олега Соколова знала о существовании любовницы.
Как рассказала Евгения Лукьянова, Ещенко по-настоящему любила ученого и поддерживала его во всех начинаниях.
"Настя очень ценила разговоры с ним. Она так летала, что верилось в то же самое со стороны Соколова", – заявила девушка.
Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов подозревается в убийстве аспирантки того же университета Анастасии Ещенко. Мужчина был задержан утром в субботу, 9 ноября, после того как спасатели вытащили его из реки Мойки.
При себе у Соколова был рюкзак, в котором обнаружили две отрубленные женские руки и травматический пистолет. В ходе обыска в квартире историка обнаружили части женского тела и окровавленную пилу.
Олег Соколов дал следствию полные показания и признался в содеянном во время суда. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Сообщается, что жертву лишили жизни выстрелом из обреза.
На следственный эксперимент, который состоялся в пятницу, 15 ноября, на набережной реки Мойки, Соколова привезли в бронежилете и каске.
Доцент СПбГУ расплакался во время ареста
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: