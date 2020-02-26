Историку Соколову предъявлено новое обвинение

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Следствие предъявило новое обвинение историку Олегу Соколову, арестованному по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет об обвинении за незаконное хранение оружия. По словам адвоката Александра Почуева, его подзащитный не спорит с этим.

"Он сам добровольно выдал обрез, который, отмечу, не был приобретен накануне убийства, а, можно сказать, достался ему по наследству", – объяснил представитель защиты.

По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов пытался задушить Ещенко, после чего воспользовался обрезом винтовки ТОЗ-17, стилизованным под кавалерийский пистолет XIX века. Он несколько раз выстрелил в голову потерпевшей. После 63-летний историк расчленил тело девушки, расфасовал по пакетам и пытался утопить их в реке.

Соседка по общежитию убитой выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко рассказала, что о романе подруги с доцентом Соколовым стало известно в январе 2015 года. Однако историк не хотел огласки отношений. По словам девушки, Ещенко любила ученого и поддерживала его во всех начинаниях.

Соколов дал следствию полные показания и признался в содеянном во время суда. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского признали Соколова вменяемым. Специалисты также пришли к выводу, что в момент убийства историк не испытывал сильного душевного волнения, якобы вызванного оскорбительным поведением девушки. Защита собиралась просить о повторной экспертизе. Администрация СИЗО "Бутырка" поставила его на учет как склонного к суициду.