Историку Соколову предъявлено новое обвинение

15:47
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Следствие предъявило новое обвинение историку Олегу Соколову, арестованному по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом сообщает ТАСС.
Речь идет об обвинении за незаконное хранение оружия. По словам адвоката Александра Почуева, его подзащитный не спорит с этим.
"Он сам добровольно выдал обрез, который, отмечу, не был приобретен накануне убийства, а, можно сказать, достался ему по наследству", – объяснил представитель защиты.
По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов пытался задушить Ещенко, после чего воспользовался обрезом винтовки ТОЗ-17, стилизованным под кавалерийский пистолет XIX века. Он несколько раз выстрелил в голову потерпевшей. После 63-летний историк расчленил тело девушки, расфасовал по пакетам и пытался утопить их в реке.
Соседка по общежитию убитой выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко рассказала, что о романе подруги с доцентом Соколовым стало известно в январе 2015 года. Однако историк не хотел огласки отношений. По словам девушки, Ещенко любила ученого и поддерживала его во всех начинаниях.
Соколов дал следствию полные показания и признался в содеянном во время суда. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского признали Соколова вменяемым. Специалисты также пришли к выводу, что в момент убийства историк не испытывал сильного душевного волнения, якобы вызванного оскорбительным поведением девушки. Защита собиралась просить о повторной экспертизе. Администрация СИЗО "Бутырка" поставила его на учет как склонного к суициду.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: